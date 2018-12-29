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    Адвокат Мамаева опроверг информацию о заявлении на Соловчука

    Между тем Светская жизнь Скандалы Краснодар Футбол России
    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, опроверг информацию о том, что футболист написал заявление в полицию на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

    Павел Мамаев
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    «Мамаев такое заявление точно не писал. Да, мы сообщали в показаниях, что Соловчук нанес Мамаеву удар в подбородок, это видно и на видеозаписи, но никакого заявления на водителя не подавали и не намеревались это делать. Наоборот, всегда заявляли, что есть желание примириться с потерпевшим, и эта позиция не изменилась до сих пор.

    Для этого в адрес Соловчуку принесены извинения, в его адрес направлена денежная компенсация. Мы просили следствие правильно квалифицировать действия Мамаева в этом эпизоде, Павел нанес побои водителю не из хулиганских побуждений, а в связи с наличием внезапно возникшей личной неприязни, в том числе — и из-за действий потерпевшего.

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    • Мы считаем лишним обращение в правоохранительные органы с заявлением на Соловчука, к тому же, такой шаг явно не направлен на примирение, которое обвиняемый и потерпевший могут достигнуть для того, чтобы возникли основания для прекращения уголовного преследования по этому эпизоду», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс». 0

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