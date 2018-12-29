Адвокат Мамаева опроверг информацию о заявлении на Соловчука

Адвокат, представляющий интересы полузащитника «Краснодара», опроверг информацию о том, что футболист написал заявление в полицию на, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

«Мамаев такое заявление точно не писал. Да, мы сообщали в показаниях, что Соловчук нанес Мамаеву удар в подбородок, это видно и на видеозаписи, но никакого заявления на водителя не подавали и не намеревались это делать. Наоборот, всегда заявляли, что есть желание примириться с потерпевшим, и эта позиция не изменилась до сих пор.

Для этого в адрес Соловчуку принесены извинения, в его адрес направлена денежная компенсация. Мы просили следствие правильно квалифицировать действия Мамаева в этом эпизоде, Павел нанес побои водителю не из хулиганских побуждений, а в связи с наличием внезапно возникшей личной неприязни, в том числе — и из-за действий потерпевшего.

Мы считаем лишним обращение в правоохранительные органы с заявлением на Соловчука, к тому же, такой шаг явно не направлен на примирение, которое обвиняемый и потерпевший могут достигнуть для того, чтобы возникли основания для прекращения уголовного преследования по этому эпизоду», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс». 0