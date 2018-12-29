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    Гол Кейта принес «Интеру» победу над «Эмполи»

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    «Интер» одержал победу над «Эмполи» в выездном матче 19-го тура итальянской Серии A.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол «нерадзурри» забили на 72-й минуте. Шиме Врсалько сделал прострел в штрафную площадь соперника, а Бальде Кейта в касание точно пробил в дальний нижний угол.

    После этой победы «Интер» остался на третьем месте в турнирной таблице (39 очков), «Эмполи» занимает 17-ю позицию (16 очков).

    Другие результаты:

    «Дженоа» — «Фиорентина» — 0:0
    «Кьево» — «Фрозиноне» — 1:0
    «Парма» — «Рома» — 0:2
    «Сассуоло» — «Аталанта» — 2:6
    «Удинезе» — «Кальяри» — 2:0 0

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