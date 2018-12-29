Гол Кейта принес «Интеру» победу над «Эмполи»

Футболисты «Интера»
inter.it
Встреча, которая прошла на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол «нерадзурри» забили на 72-й минуте. Шиме Врсалько сделал прострел в штрафную площадь соперника, а Бальде Кейта в касание точно пробил в дальний нижний угол.
После этой победы «Интер» остался на третьем месте в турнирной таблице (39 очков), «Эмполи» занимает 17-ю позицию (16 очков).
Другие результаты:
«Дженоа» — «Фиорентина» — 0:0
«Кьево» — «Фрозиноне» — 1:0
«Парма» — «Рома» — 0:2
«Сассуоло» — «Аталанта» — 2:6
«Удинезе» — «Кальяри» — 2:0 0