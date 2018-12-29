Гол Кейта принес «Интеру» победу над «Эмполи»

одержал победу надв выездном матче 19-го тура итальянской Серии A.

Встреча, которая прошла на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол «нерадзурри» забили на 72-й минуте. Шиме Врсалько сделал прострел в штрафную площадь соперника, а Бальде Кейта в касание точно пробил в дальний нижний угол.

После этой победы «Интер» остался на третьем месте в турнирной таблице (39 очков), «Эмполи» занимает 17-ю позицию (16 очков).

Другие результаты:

«Дженоа» — «Фиорентина» — 0:0

«Кьево» — «Фрозиноне» — 1:0

«Парма» — «Рома» — 0:2

«Сассуоло» — «Аталанта» — 2:6

«Удинезе» — «Кальяри» — 2:0 0