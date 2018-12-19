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    «Манчестер Юнайтед» возглавит бывший игрок клуба

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Как утверждает Sky Sports, сменщик уволенного 18 декабря Жозе Моуринью на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» определен.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер
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    Команду возглавит экс-форвард команды Уле-Гуннар Сульшер, который по информации источника проработает как минимум до конца сезона, после чего манчестерцы планируют подписать главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Ассистентом Сульшера станет Майк Филан, который ранее трудился в тренерском штабе сэра Алекса Фергюсона.

    «Сульшер становится исполняющим обязанности главного тренера команды спустя 20 сезонов после того, как голом принес требл клубу», — говорилось в сообщении, которое позже было удалено из сайта манкунианцев.

    Напомним, Уле-Гуннар Сульшер начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2011 году, приняв норвежский «Мольде». За «Манчестер Юнайтед» Сульшер играл с 1996 по 2007 год и забил 91 гол в 235 матчах.

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