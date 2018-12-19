«Манчестер Юнайтед» возглавит бывший игрок клуба

Как утверждает Sky Sports, сменщик уволенного 18 декабряна посту главного тренераопределен.

Команду возглавит экс-форвард команды Уле-Гуннар Сульшер, который по информации источника проработает как минимум до конца сезона, после чего манчестерцы планируют подписать главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Ассистентом Сульшера станет Майк Филан, который ранее трудился в тренерском штабе сэра Алекса Фергюсона.

«Сульшер становится исполняющим обязанности главного тренера команды спустя 20 сезонов после того, как голом принес требл клубу», — говорилось в сообщении, которое позже было удалено из сайта манкунианцев.

Напомним, Уле-Гуннар Сульшер начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2011 году, приняв норвежский «Мольде». За «Манчестер Юнайтед» Сульшер играл с 1996 по 2007 год и забил 91 гол в 235 матчах.

🔴 Manchester United a annoncé par inadvertance qu'Ole Gunnar Solskjær assurerait l’intérim à la tête du club avant de supprimer son communiqué. pic.twitter.com/Tj6wcK58kj — Actu Foot (@ActuFoot_) 18 декабря 2018 г.

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