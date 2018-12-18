Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Александр Кокорин и Павел Мамаев
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Таким образом, Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 февраля.
«Это просто позор», — прокомментировал по видеосвязи решение суда Мамаев.
Аналогичное решение суд принял и по младшему брату Кокорина Кириллу, а также другу Мамаева Александру Протасовицкому.
Напомним, братья Кокорины, а также Мамаев и Протасовицкий 8 октября стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. 0