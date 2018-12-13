«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа»

Нападающийможет продолжить карьеру в России.

Как утверждает Daily Mail, на 22-летнего англичанина ивуарийского происхождения претендуют «Спартак» и «Урал».

В ноябре Мейте был на просмотре в «Урале»: на тренировочном сборе екатеринбургского клуба он принял участие в товарищеском матче против «Эносиса» (3:4) и отметился голом.

В январе форвард станет свободным агентом. На игрока также претендуют «Вест Бромвич» и «Уотфорд».

В минувшем сезоне Мейте выступал за клуб «Кроули» из четвертого дивизиона Англии, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей. 0