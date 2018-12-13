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    «Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа»

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    Нападающий «Кардиффа» Ибраим Мейте может продолжить карьеру в России.

    Ибраим Мейте
    Ибраим Мейте
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    Как утверждает Daily Mail, на 22-летнего англичанина ивуарийского происхождения претендуют «Спартак» и «Урал».

    В ноябре Мейте был на просмотре в «Урале»: на тренировочном сборе екатеринбургского клуба он принял участие в товарищеском матче против «Эносиса» (3:4) и отметился голом.

    В январе форвард станет свободным агентом. На игрока также претендуют «Вест Бромвич» и «Уотфорд».

    В минувшем сезоне Мейте выступал за клуб «Кроули» из четвертого дивизиона Англии, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей. 0

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