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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» принимает «Фулхэм», «МанСити» в гостях у «Челси»

    Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль» — «Борнмут»
    «Ливерпуль» — «Борнмут»
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    С 8 по 10 декабря в английской Премьер-лиге пройдут матчи 16-го тура. Центральной встречей станет противостояние «Манчестер Сити» и лондонского «Челси» на «Стэмфорд Бридж».
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    «Борнмут» — «Ливерпуль» 0:4

    В матче 16-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:4.

    В составе мерсисайдцев хет-трик на свой счет записал египетский форвард Мохамед Салах, поразивший ворота соперника на 25-й, 48-й и 77-й минутах.

    Еще один мяч в собственные ворота отправил на 68-й минуте защитник «Борнмута» Стив Кук.

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    • «Ливерпуль» набрал 42 очка и вышел в лидеры чемпионата, опередив на один балл «Манчестер Сити», который свой матч 16-го тура проведет позднее. «Борнмут» с 23 очками располагается на седьмом месте.

    В следующем туре «Ливерпуль» 16 декабря на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Борнмут» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

    АПЛ. 16-й тур
    «Борнмут» — «Ливерпуль» — 0:4 (0:1)
    Голы: Салах, 25 (0:1). Салах, 48 (0:2). Кук, 68 — в свои ворота (0:3). Салах, 77 (0:4)«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс (Мингс, 83), Кук, Фрэнсис, Сермен, Лерма, Брукс (Муссе, 65), Станислас (Рико, 83), Кинг, Фрэйзер«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Лаллана, 65), Шачири (Мане, 65), Роберту Фирмину (Хендерсон, 81), СалахПредупреждения: Аке, 12. Лерма, 15. Фабинью, 70

    «Арсенал» — «Хаддерсфилд Таун»

    «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

    «Кардифф Сити» — «Саутгемптон»

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

    «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

    «Челси» — «Манчестер Сити»

    8 декабря, 20:30 мск

    «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»

    8 декабря, 22:45 мск

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

    9 декабря, 19:00 мск

    «Эвертон» — «Уотфорд»

    10 декабря, 23:00 мск

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