«Спартак» оштрафован на 195 тысяч рублей за поведение болельщиков

(КДК РФС) оштрафовалза перфоманс болельщиков перед матчем св воскресенье, передает «Спорт-Экспресс».

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Перед фанатской трибуной был развернут баннер со словами «Остудим пыл любого». Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, это полотно было запрещено руководством лиги.

В общей сложности «Спартак» за поведение болельщиков во время матча был наказан на 195 тысяч рублей по нескольким пунктам. Кроме того, штраф 10 тысяч рублей получил главный тренер красно-белых Олег Кононов, покидавший пределы технической зоны.

Один из штрафов в размере 110 тысяч рублей был выписан за выбежавшего на поле болельщика. 0