«Спартак» оштрафован на 195 тысяч рублей за поведение болельщиков

Фанаты «Спартака» нарушили регламент
ФК «Спартак»
Перед фанатской трибуной был развернут баннер со словами «Остудим пыл любого». Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, это полотно было запрещено руководством лиги.
В общей сложности «Спартак» за поведение болельщиков во время матча был наказан на 195 тысяч рублей по нескольким пунктам. Кроме того, штраф 10 тысяч рублей получил главный тренер красно-белых Олег Кононов, покидавший пределы технической зоны.
Один из штрафов в размере 110 тысяч рублей был выписан за выбежавшего на поле болельщика. 0