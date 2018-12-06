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    «Спартак» оштрафован на 195 тысяч рублей за поведение болельщиков

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» за перфоманс болельщиков перед матчем с «Локомотивом» в воскресенье, передает «Спорт-Экспресс».

    Фанаты «Спартака» нарушили регламент
    Фанаты «Спартака» нарушили регламент
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    Перед фанатской трибуной был развернут баннер со словами «Остудим пыл любого». Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, это полотно было запрещено руководством лиги.

    В общей сложности «Спартак» за поведение болельщиков во время матча был наказан на 195 тысяч рублей по нескольким пунктам. Кроме того, штраф 10 тысяч рублей получил главный тренер красно-белых Олег Кононов, покидавший пределы технической зоны.

    Один из штрафов в размере 110 тысяч рублей был выписан за выбежавшего на поле болельщика. 0

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