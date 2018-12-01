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    «Анжи» разошелся миром с «Уфой»

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    В матче 16-го тура российской Премьер-лиги махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0.

    «Анжи»
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    На 77-й минуте хозяева могли открыть счет, но Владислав Кулик не сумел реализовать пенальти, назначенный за фол против Ахъядова. Голкипер Беленов взял удар.

    Обе команды набрали по 15 очков и находятся в зоне стыковых матчей: «Уфа» на 13-м месте, «Анжи» — на 14-м.

    В следующем туре «Анжи» 8 декабря примет «Спартак», а «Уфа» на следующий день на выезде сыграет с «Краснодаром».

    РПЛ. 16-й тур
    «Анжи» (Махачкала) — «Уфа» — 0:0
    Нереализованный пенальти: Кулик, 77 (вратарь)«Анжи» (Махачкала): Дюпин, Гапон, Удалый, Новосельцев, Савичев, Ондуа, Чайковский, Кулик, Гиголаев (Глебов, 70), Долгов (Кацаев, 55), Понсе (Ахъядов, 75)«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Тилль (Бизяк, 56), Ванек (Пауревич, 70), Карп, Кротов, Игбун, Сысуев (Никитин, 24)Предупреждения: Чайковский, 48. Карп, 49. Долгов, 49. Табидзе, 69. Бизяк, 78. Никитин, 84
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