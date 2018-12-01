«Анжи» разошелся миром с «Уфой»

В матче 16-го тура российской Премьер-лиги махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0.

На 77-й минуте хозяева могли открыть счет, но Владислав Кулик не сумел реализовать пенальти, назначенный за фол против Ахъядова. Голкипер Беленов взял удар.

Обе команды набрали по 15 очков и находятся в зоне стыковых матчей: «Уфа» на 13-м месте, «Анжи» — на 14-м.

В следующем туре «Анжи» 8 декабря примет «Спартак», а «Уфа» на следующий день на выезде сыграет с «Краснодаром».