ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Челси»АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»
  • 08:00
    • Россия может попасть в одну группу с Косово в отборе к ЧЕ-2020
  • 00:09
    • Рижское «Динамо» проиграло СКА в Цюрихе
  • 23:01
    • Аллегри: «Ювентус» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне
  • 21:24
    • «Ак Барс» в Казани победил «Нефтехимик»
  • 20:21
    • Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ
    Все новости спорта

    Россия может попасть в одну группу с Косово в отборе к ЧЕ-2020

    Жеребьевка Евро-2020 Сборная России Футбол России
    УЕФА не планирует разводить сборные России и Косово при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

    Россия может попасть в одну группу с Косово в отборе к ЧЕ-2020
    Россия может попасть в одну группу с Косово в отборе к ЧЕ-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «На основании решений Исполнительного комитета УЕФА на момент проведения жеребьёвки в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, а также Украина и Россия. Никаких других ограничений нет», — цитируют «Известия» пресс-службу УЕФА.

    Напомним, Россия не признает автономию Косово от Сербии.

    Жеребьевка чемпионата Европы-2020 состоится 2 декабря в Дублине (Ирландия).

    В 2020 году чемпионат Европы по футболу впервые пройдет на 12 стадионах 12 стран — членов УЕФА. Вместе с Россией хозяевами первенства станут Англия, Германия, Азербайджан, Италия, Дания, Нидерланды, Румыния, Испания, Венгрия, Шотландия и Ирландия. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 20-26 ноября
  • Вчера в 19:18
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Виктория»
  • 1.85
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Автомобилист» попробует прервать серию поражений в поединке против «Салавата Юлаева»
  • «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 4.24
    •
  • Оставит ли «Виктория» ЦСКА без еврокубковой весны?
  • ЦСКА — «Виктория». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Будут ли голы в Афинах?
  • «АЕК» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «Сибири» Хоккей КХЛ. Победа «Сибири», ЦСКА одолел «Витязь», рижское «Динамо» уступило СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 ноября 00:250
  • 16:48
    • Гончаренко: В матче с «Викторией» не ждем легкой прогулки
  • 15:24
    • Минспорта РФ предложил не считать легионерами белорусских футболистов
  • 15:07
    • Заместитель директора «Енисея»: Альтернативу манежу мы не ищем
    Евгения Медведева Прочие Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатовСМИ подвели итоги Гран-при Франции по фигурному катанию Вчера в 14:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ньюкасл» продлит беспроигрышную серию
  • 5.04
    •
  • 01:52
    • ЦСКА, и Влашичу было бы интересно продолжить сотрудничество, заявил Гинер
  • 01:40
    • «Ньюкасл» на выезде одолел «Бернли»
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» выиграл у «Сельты»
    Себастьян Дриусси Футбол План «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»СМИ — о победе подопечных Сергея Семака в 15-м туре РПЛ Вчера в 09:020
  • 00:32
    • «Кальяри» разошелся миром с «Торино»
  • 22:47
    • Солари: «Реал» должен соответствовать своей истории в этом турнире
  • 22:34
    • Ди Франческо: Пеллегрини из-за травмы не сможет сыграть с «Реалом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие