не планирует разводить сборныепри жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Россия может попасть в одну группу с Косово в отборе к ЧЕ-2020 uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«На основании решений Исполнительного комитета УЕФА на момент проведения жеребьёвки в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, а также Украина и Россия. Никаких других ограничений нет», — цитируют «Известия» пресс-службу УЕФА.

Напомним, Россия не признает автономию Косово от Сербии.

Жеребьевка чемпионата Европы-2020 состоится 2 декабря в Дублине (Ирландия).

В 2020 году чемпионат Европы по футболу впервые пройдет на 12 стадионах 12 стран — членов УЕФА. Вместе с Россией хозяевами первенства станут Англия, Германия, Азербайджан, Италия, Дания, Нидерланды, Румыния, Испания, Венгрия, Шотландия и Ирландия. 0