«Анжи» не пустили тренироваться на домашний стадион

Футболистовне пустили тренироваться на «Анжи Арену» из-за неуплаты аренды.

Об этом сообщил главный тренер команды Магомед Адиев.

«Не пустили тренироваться на "Анжи Арену". За неуплату аренды… Ничего нового. Сегодня не проводили занятие. Пришлось объявить выходной. Надеюсь, к завтрашнему дню ситуация выправится», — цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

«Конечно, позитива эта ситуация не добавляет. Это еще один весомый шаг, наверное, к банкротству. Посмотрим… Убеждаем ребят, что надо доиграть эти два матча», — добавил тренер «Анжи».

«Руководство говорит, что постарается завтра эту проблему решить. Говорят, что все будет нормально», — также сказал Адиев. 0