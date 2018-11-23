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    Президент «Анжи» начал переговоры с потенциальным спонсором

    Анжи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, какие шаги предпринимаются для того, чтобы исправить тяжелое финансовое положение клуба.

    Осман Кадиев
    Осман Кадиев
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    «Мы находимся на стадии переговоров с потенциальными спонсорами, среди которых — авиакомпания "Эмирейтс". Сроки заключения сделки? Никто не способен сказать, когда это может произойти.

    Конечно, ведем переговоры и с другими спонсорами. Я же не сижу и не жду, пока кто-то мне поможет — работаю.

    Не могу называть бренды. Солидные компании не хотят, чтобы их оглашали, как потенциальных спонсоров, а потом, если не получится, вокруг говорили: "Вот, они хотели и не смогли". Это неэтично, некрасиво», — приводит слова Кадиева «Спорт-Экспресс». 0

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