Президент «Анжи» начал переговоры с потенциальным спонсором

Президент «Анжи»рассказал, какие шаги предпринимаются для того, чтобы исправить тяжелое финансовое положение клуба.

«Мы находимся на стадии переговоров с потенциальными спонсорами, среди которых — авиакомпания "Эмирейтс". Сроки заключения сделки? Никто не способен сказать, когда это может произойти.

Конечно, ведем переговоры и с другими спонсорами. Я же не сижу и не жду, пока кто-то мне поможет — работаю.

Не могу называть бренды. Солидные компании не хотят, чтобы их оглашали, как потенциальных спонсоров, а потом, если не получится, вокруг говорили: "Вот, они хотели и не смогли". Это неэтично, некрасиво», — приводит слова Кадиева «Спорт-Экспресс». 0