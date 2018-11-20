Назначены судьи на матчи 15 тура РПЛ

Центральную встречу тура между «Зенитом» и «Ростовом», которая состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге, обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым.
23 ноября (пятница)
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор -Гаряфий Жафяров (Москва).
«Локомотив» — «Урал»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
24 ноября (суббота)
«Динамо» — «Енисей»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
«Оренбург» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Анжи» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
25 ноября (воскресенье)
«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Краснодар» — «Арсенал»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Александр Гончар (Сочи). 0