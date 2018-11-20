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    Назначены судьи на матчи 15 тура РПЛ

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 15-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Назначены судьи на матчи 15 тура РПЛ
    Назначены судьи на матчи 15 тура РПЛ
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    Центральную встречу тура между «Зенитом» и «Ростовом», которая состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге, обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым.

    23 ноября (пятница)

    «Ахмат» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор -Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Локомотив» — «Урал»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    24 ноября (суббота)

    «Динамо» — «Енисей»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    «Оренбург» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

    «Анжи» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    25 ноября (воскресенье)

    «Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    «Краснодар» — «Арсенал»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Александр Гончар (Сочи). 0

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