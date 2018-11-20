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    Кузьмин: Сборная России не станет играть со шведами вторым номером

    Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Швеции
    Бывший футболист казанского «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин поделился ожиданиями от предстоящей игры между сборными России и Швеции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Олег Кузьмин
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    «Наша сборная не будет играть вторым номером, даже несмотря на то, что встреча выездная и нам достаточно ничьей.

    Россия попытается реабилитироваться после матча с Германией и показать, что это поражение было случайностью.

    Что касается большого количества травм, то оно не скажется на планах на игру, ведь у нас поправился Дзюба. Как нам показывает время, он — системообразующий игрок в команде, многое от него зависит.

    Будем надеяться на лучшее, на то, что наши сегодня не проиграют. Но второе место трагедией не станет, просто борьба продолжится дальше», — сказал Кузьмин изданию «Чемпионат». 0

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