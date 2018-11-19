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    Исландия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче

    Товарищеские матчи Сборная Исландии
    Cборная Исландии сыграла вничью с национальной командой Катара в товарищеском поединке.

    Колбейнн Сигторссон
    Колбейнн Сигторссон
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    Встреча, которая прошла на стадионе «Кервег» в бельгийском городе Эйпен и завершилась со счетом 2:2 (1:1).

    Счет на 3-й минуте игры открыл нападающий катарской сборной Хассан Аль-Хаидос. На 29-й минуте вратарь сборной Катара Саад Аль-Шееб отправил мяч в собственные ворота.

    В начале второй половины поединка (на 56-й минуте) форвард исландской команды Колбейнн Сигторссон реализовал пенальти. Однако 12 минут спустя гости усилиями защитника сборной Катара Буалема Хухи отыгрались, восстановив равновесие и установив окончательный счет — 2:2.

    90 минут на поле провели защитник ЦСКА Хердур Магнуссон и защитник «Ростова» Сверрир Ингасон. Еще один «армеец» полузащитник Арнор Сигурдссон сыграл 74 минуты. 0

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