Исландия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче

Cборнаясыграла вничью с национальной командойв товарищеском поединке.

Встреча, которая прошла на стадионе «Кервег» в бельгийском городе Эйпен и завершилась со счетом 2:2 (1:1).

Счет на 3-й минуте игры открыл нападающий катарской сборной Хассан Аль-Хаидос. На 29-й минуте вратарь сборной Катара Саад Аль-Шееб отправил мяч в собственные ворота.

В начале второй половины поединка (на 56-й минуте) форвард исландской команды Колбейнн Сигторссон реализовал пенальти. Однако 12 минут спустя гости усилиями защитника сборной Катара Буалема Хухи отыгрались, восстановив равновесие и установив окончательный счет — 2:2.

90 минут на поле провели защитник ЦСКА Хердур Магнуссон и защитник «Ростова» Сверрир Ингасон. Еще один «армеец» полузащитник Арнор Сигурдссон сыграл 74 минуты. 0