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    Ракитич не сыграет со сборной Англии из-за травмы

    Сборная Хорватии Лига наций Сборная Англии Футбол Англии Сборная Испании Футбол Испании
    Наставник сборной Хорватии Златко Далич заявил, что полузащитник Иван Ракитич из-за травмы не сыграет в выездном матче 6-го тура Лиги наций с командой Англии.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич
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    Игрок получил повреждение в домашней игре 5-го тура с Испанией (3:2), которая состоялась 15 ноября.

    «Он улетел в Барселону, это серьёзная травма. Вы знаете, что обычно я не рискую в таких случаях.

    Нам нужны здоровые игроки, а Иван сейчас готов не на сто процентов. К сожалению, мы будем вынуждены сыграть без него.

    Посмотрим, кто заменит его. У нас есть Матео Ковачич, Йосип Брекало и Милан Бадель. Всегда есть решение. Нам не нужно жаловаться на то, что кто-то не может сыграть.

    Мы найдём решение и отправимся на "Уэмбли", чтобы насладиться футболом», — приводит слова Далича Sky Sports. 0

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