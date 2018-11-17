Ракитич не сыграет со сборной Англии из-за травмы

Наставник сборной Хорватиизаявил, что полузащитникиз-за травмы не сыграет в выездном матче 6-го тура Лиги наций с командой Англии.

Игрок получил повреждение в домашней игре 5-го тура с Испанией (3:2), которая состоялась 15 ноября.

«Он улетел в Барселону, это серьёзная травма. Вы знаете, что обычно я не рискую в таких случаях.

Нам нужны здоровые игроки, а Иван сейчас готов не на сто процентов. К сожалению, мы будем вынуждены сыграть без него.

Посмотрим, кто заменит его. У нас есть Матео Ковачич, Йосип Брекало и Милан Бадель. Всегда есть решение. Нам не нужно жаловаться на то, что кто-то не может сыграть.

Мы найдём решение и отправимся на "Уэмбли", чтобы насладиться футболом», — приводит слова Далича Sky Sports. 0