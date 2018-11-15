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    Германия громит Россию после первого тайма

    Германия — Россия 3:0 после первого тайма

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    Сборная России без шансов уступает Германии (0:3) в товарищеском матче, который проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге.

    Сборная Германии легко переигрывает россиян
    Сборная Германии легко переигрывает россиян
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    Уже на восьмой минуте хозяева вышли вперед: Керер сделал передачу на Гнабри на правый край штрафной, Серж прострелил в центр, а оттуда Лерой Сане ударом низом послал мяч в сетку ворот.

    На 25-й минуте Никлас Зюле после скидки от партнера удвоил преимущество немцев. Перед перерывом счет стал разгромным, когда Серж Гнабри ушел в прорыв и завершил свой выпад точным ударом — 3:0.

    У россиян практически не было реальных моментов для взятия ворот Нойера.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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