Германия — Россия 3:0 после первого тайма

Сборнаябез шансов уступает(0:3) в товарищеском матче, который проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в

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Уже на восьмой минуте хозяева вышли вперед: Керер сделал передачу на Гнабри на правый край штрафной, Серж прострелил в центр, а оттуда Лерой Сане ударом низом послал мяч в сетку ворот.

На 25-й минуте Никлас Зюле после скидки от партнера удвоил преимущество немцев. Перед перерывом счет стал разгромным, когда Серж Гнабри ушел в прорыв и завершил свой выпад точным ударом — 3:0.

У россиян практически не было реальных моментов для взятия ворот Нойера.

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