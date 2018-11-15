Германия — Россия 3:0 после первого тайма

Сборная Германии легко переигрывает россиян
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Уже на восьмой минуте хозяева вышли вперед: Керер сделал передачу на Гнабри на правый край штрафной, Серж прострелил в центр, а оттуда Лерой Сане ударом низом послал мяч в сетку ворот.
На 25-й минуте Никлас Зюле после скидки от партнера удвоил преимущество немцев. Перед перерывом счет стал разгромным, когда Серж Гнабри ушел в прорыв и завершил свой выпад точным ударом — 3:0.
У россиян практически не было реальных моментов для взятия ворот Нойера.