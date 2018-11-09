Форвард «Чертаново» признан лучшим игроком ФНЛ в октябре

Лучшим футболистом октября Футбольной национальной лиги по версии лиги стал нападающий

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В пяти октябрьских турах форвард отметился четырьмя забитыми мячами и закрепился в лидерах первенства по системе «гол + пас». К первому ноябрьскому туру на его счету было семь забитых голов и пять результативных передач.

На втором месте полузащитник «Тамбова» Данил Кленкин. На его счету в этот период два гола и голевая передача.

На третьем месте оказался голкипер «Томи» Юрий Шафинский. В октябре он сыграл в Футбольной национальной лиге четыре матча и в трёх из них мячей не пропускал. Единственный пропущенный гол в московской встрече со «Спартаком-2» был забит хозяевами с пенальти. 0