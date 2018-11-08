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    Ерохин: Главная цель «Зенита» — титул в РПЛ

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    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Бордо» в 4-м туре Лиги Европы, которая состоится сегодня во Франции.

    Александр Ерохин
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    «Хотя "Бордо" и находится на четвертом месте в группе, но ни один из матчей не был легким для его соперников. Доказательство тому то, что они проигрывали матчи с разницей всего в один мяч. Мы хорошо изучили их игру на видео, и наш тренер особо подчеркнул важность их флангов, которые являются их реальной силой. Они очень опасны, и нам действительно нужно их накрывать.

    Выбор между титулом чемпионата России или победой в Лиге Европы? Вы знаете, когда вы впервые играете в Лиге Европы или Лиге чемпионов, трудно сравнить эти эмоции с чем-либо еще. Вы хотите пробовать это каждый год. Но чтобы играть в еврокубках, вы должны быть конкурентоспособными в чемпионате, и наша цель номер один — выиграть чемпионат», — цитирует Ерохина «Чемпионат».

    Поединок «Бордо» — «Зенит» начнется в 23:00 мск. 0

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