ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Арсенал»«Локомотив» напомнил себя прошлогоднего
  • 00:57
    • «Тоттенхэм» удержал победу над «Вулверхэмптоном»
  • 00:39
    • «Барселона» без Месси вырвала победу у «Райо Вальекано»
  • 00:27
    • «Ювентус» в Турине обыграл «Кальяри»
  • 23:54
    • «Монако» на выезде проиграл «Реймсу»
  • 22:58
    • Джокович сыграет с Хачановым в финале турнира в Париже
    Все новости спорта

    Клопп: Суперлига — звучит неплохо, будет меньше матчей и больше денег

    Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии УЕФА Календарь АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о возможном создании европейской Суперлиги.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ранее Spiegel со ссылкой на Football Leaks сообщил, что 11 клубов, в том числе и мерсисайдцы, планируют организовать новый турнир вместо Лиги чемпионов.

  • Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
  • Об этом свидетельствуют данные Football Leaks
  • Вчера

    • «У меня нет мнения на этот счет. Но звучти неплохо, очень неплохо. В таком случае будет меньше матчей и намного больше денег.

    Меня полностью устраивает тот формат, который есть сейчас. Но, по крайней мере, это не будет реализованно немедленно.

    Другие замечательные идеи УЕФА и ФИФА воплощают сразу, не задавая вопросов. Они что-то понимают, и у нас внезапно на 20 игр больше, но столько же денег», — приводит Sky Sports слова Клоппа. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Английская Премьер-лига: 10 лучших пар центральных защитников
  • 02/11/2018 в 13:39
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Урал»
  • 2.20
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» должен обыграть дома «Даллас»
  • «Вашингтон» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Реабилитируется ли «Зенит» после поражения в Кубке?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Вернется ли «Лацио» в зону Лиги чемпионов?
  • «Лацио» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки на «Бутарке», «Реал» дожал «Вальядолид»Подробности матчей 11-го тура испанской Примеры Вчера в 22:410
  • 22:22
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Арсеналом»
  • 22:01
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной»
  • 21:27
    • Слуцкий: Я на сто процентов остаюсь в «Витессе»
    «Салават Юлаев» — «Торпедо» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Салават» уступил «Торпедо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 ноября Вчера в 22:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 01:49
    • Клопп: Суперлига — звучит неплохо, будет меньше матчей и больше денег
  • 01:39
    • Рианчо: Глушаков тренируется фантастически
  • 01:16
    • Нисикори заменил дель Потро на Итоговом турнире ATP
    Футболисты «Локомотива» Футбол РПЛ. «Локомотив» одержал пятую победу кряду, нули в московском дербиОбзор матчей 13-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 18:370
  • 21:09
    • Загитова победила на этапе «Гран-при» в Финляндии
  • 20:25
    • Дубль Паршина помог «Торпедо» победить «Салават Юлаев»
  • 20:24
    • «Реал» прервал серию без побед в Примере
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие