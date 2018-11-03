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    «Монако» на выезде проиграл «Реймсу»

    Лига 1 Футбол Франции Монако Реймс Календарь Лиги 1
    В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Реймс» одержал домашнюю победу над «Монако» — 1:0.

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    Единственный мяч был забит на 25-й минуте. Прошёл разрезающий пас Удена на левую бровку между Тилемансом и Гликом, Матье Кафаро пробежал по бровке, ворвался в штрафную «монегасков» и отправил мяч в сетку ворот.

    Уже на 49-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Тоголезский хавбек Жак Ромао грубо сфолил в центре поля и получил прямую красную карточку.

    Составы уравнялись на 71-й минуте, когда португальский хавбек «Монако» Пеле получил вторую желтую карточку.

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле с первых минут и отыграл всю игру.

    «Монако» увеличил безвыигрышную серию в лиге 1 до 11 матчей (а во всех турнирах — до 14) и с семью очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Реймс» расположился на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.

    В следующем туре подопечные Тьерри Анри 11 ноября примут «ПСЖ», а команда Давида Гуйона днем ранее на выезде сыграет с «Сент-Этьеном».

    В других матчах тура «Ницца» обыграла «Амьен» (1:0), «Кан» проиграл «Ренну» (1:2), «Ним» разгромил «Дижон» (4:0), а «Страсбург» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1). 0

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