«Монако» на выезде проиграл «Реймсу»

В матче 12-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу над— 1:0.

Единственный мяч был забит на 25-й минуте. Прошёл разрезающий пас Удена на левую бровку между Тилемансом и Гликом, Матье Кафаро пробежал по бровке, ворвался в штрафную «монегасков» и отправил мяч в сетку ворот.

Уже на 49-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Тоголезский хавбек Жак Ромао грубо сфолил в центре поля и получил прямую красную карточку.

Составы уравнялись на 71-й минуте, когда португальский хавбек «Монако» Пеле получил вторую желтую карточку.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле с первых минут и отыграл всю игру.

«Монако» увеличил безвыигрышную серию в лиге 1 до 11 матчей (а во всех турнирах — до 14) и с семью очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Реймс» расположился на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.

В следующем туре подопечные Тьерри Анри 11 ноября примут «ПСЖ», а команда Давида Гуйона днем ранее на выезде сыграет с «Сент-Этьеном».

В других матчах тура «Ницца» обыграла «Амьен» (1:0), «Кан» проиграл «Ренну» (1:2), «Ним» разгромил «Дижон» (4:0), а «Страсбург» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1). 0