«Атлетико» одержал победу над «Сант-Андреу»

Мадридскийобыграл команду четвертого дивизионав первом матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Фрагмент матча twitter.com/atleti 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Хесус Хиль Мансано» в Дон-Бенито, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 33-й минуте гости забили единственный гол в матче — его автором стал нападающий Желсон Мартинш. В заявку на эту встречу не попало несколько футболистов основного состава мадридского клуба, включая Антуана Гризманна, Диего Косту, Коке и Яна Облака.

Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании между «Атлетико» и «Сант-Андреу» состоится 5 декабря в Мадриде.

В другом матче дня «Леганес» и «Райо Вальекано» разошлись миром — 2:2. 0