Колосков раскритиковал идею об увеличении числа команд на ЧМ-2022

Почетный президент РФСпрокомментировал инициативу главы ФИФА, который заявил, что на ЧМ-2022 может принять участие 48 команд.

«Если Инфантино говорит об этом сейчас, значит, наверняка уже просчитал и провел переговоры с Катаром. Его торопливость понятна, скоро выборы, и ему нужны голоса, но с точки зрения практики — это абсурд полнейший. Я об этом много раз говорил.

И дело не в том, что мы сейчас говорим о Катаре. Представьте, России за четыре года сказать, что увеличится количество участников, количество городов проведения, стадионов. Это ведь сильнейшая нагрузка для организатора.

И это не говоря уже о спортивной составляющей. Какой смысл в командах-статистах? И кроме прочего, речь идет о дополнительной нагрузке на игроков. Звезды играют больше 60 игр. Сейчас мы видим, что французы, хорваты, которые дошли до финала, пока так и не достигли на старте сезона той формы, которой хотелось бы. А здесь они еще больше вымотаются. По совокупности этих факторов могу сказать, что я категорически не поддерживаю эту идею», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт». 0