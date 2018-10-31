Президент ФИФАзаявил, что в организации рассматривают возможность увеличения количества команд-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре до 48.

На ЧМ-2022 может принять участие 48 команд fifa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Мы решили увеличить число команд в финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, и это нововведение вступит в силу в 2026 году. Случится ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможноть. Если это реально осуществить, то почему бы и нет?

Нам нужно оценить, насколько это возможно. Уже идет обсуждение этой темы с нашими катарскими друзьями и другими представителями региона, и мы надеемся, что идею удастся осуществить», — приводит слова Инфантино Reuters.

Напомним, что в январе в Цюрихе совет ФИФА одобрила увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Это точно произойдет на турнире 2016 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 0