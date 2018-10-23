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    Консейсау: Мне нравится динамика атак «Локомотива»

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    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в матче Лиги чемпионов.

    Сержиу Консейсау
    Сержиу Консейсау
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    «Мне нравится динамика атак "Локомотива", эта команда быстро выходит из обороны.

    Интересно наблюдать за игрой братьев Миранчуков, а еще у нашего соперника хороший правый защитник. У нас четыре очка, у "Локомотива" ноль, это немного неправильно.

    Думаю, хозяева будет действовать живее, больше атаковать, ведь для них этот матч важнее. Мы тоже умеем атаковать и выберем нужную стратегию на игру.

    Я пока не видел поле стадиона, но, думаю, дождь не станет проблемой. Тем более под дождем игра только ускоряется», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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