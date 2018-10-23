Консейсау: Мне нравится динамика атак «Локомотива»

Главный тренер «Порту»поделился ожиданиями от матча св матче Лиги чемпионов.

«Мне нравится динамика атак "Локомотива", эта команда быстро выходит из обороны.

Интересно наблюдать за игрой братьев Миранчуков, а еще у нашего соперника хороший правый защитник. У нас четыре очка, у "Локомотива" ноль, это немного неправильно.

Думаю, хозяева будет действовать живее, больше атаковать, ведь для них этот матч важнее. Мы тоже умеем атаковать и выберем нужную стратегию на игру.

Я пока не видел поле стадиона, но, думаю, дождь не станет проблемой. Тем более под дождем игра только ускоряется», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0