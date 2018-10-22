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    Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Лестер»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Арсенал Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Лестером» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

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    Счет в матче был открыт на 31-й минуте благодаря автоголу. Чилвелл прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался прострелить в центр, но после рикошета от ноги Бельерина мяч изменил направление полета и залетел в сетку ворот Лено.

    На 45-й минуте Бельерин на скорости промчался по правому флангу атаки, прострелил низом в центр штрафной «Лестера», где Озил идеальным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от штанги точно в цель.

    На 63-й минуте Озил исполнил передачу на правый край чужой штрафной, откуда Бельерин прострелил во вратарскую и Обамеянг ударом в касание замкнул этот пас.

    А 4 минуты спустя Озил здорово обыгрался с Ляказеттом на правом краю чужой штрафной, после чего прострелил в центр и Обамеянг замкнул этот пас.

    «Арсенал», набрав 21 очко, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Эта победа стала для лондонского клуба седьмой подряд в матчах АПЛ. «Лестер» остался на 11-й позиции, имея в своём активе 12 очков.

    АПЛ. 9-й тур
    «Арсенал» — «Лестер» — 3:1 (1:1)
    Голы: Бельерин, 31 — в свои ворота (0:1). Езил, 45 (1:1). Обамеянг, 63 (2:1). Обамеянг, 66 (3:1)«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер (Гендузи, 61), Мустафи, Бельерин, Холдинг, Езил (Рэмси, 80), Мхитарян (Обамеянг, 61), Джака, Торрейра, Ляказетт, Ивоби«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра (Геззаль, 69), Магуайр, Чилвелл, Менди, Амарти, Ндиди, Мэддисон (Окадзаки, 75), Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 61)Предупреждения: Холдинг, 17. Джака, 35. Олбрайтон, 64. Рикарду Перейра, 65
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