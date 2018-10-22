Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Лестер»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте благодаря автоголу. Чилвелл прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался прострелить в центр, но после рикошета от ноги Бельерина мяч изменил направление полета и залетел в сетку ворот Лено.

На 45-й минуте Бельерин на скорости промчался по правому флангу атаки, прострелил низом в центр штрафной «Лестера», где Озил идеальным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от штанги точно в цель.

На 63-й минуте Озил исполнил передачу на правый край чужой штрафной, откуда Бельерин прострелил во вратарскую и Обамеянг ударом в касание замкнул этот пас.

А 4 минуты спустя Озил здорово обыгрался с Ляказеттом на правом краю чужой штрафной, после чего прострелил в центр и Обамеянг замкнул этот пас.

«Арсенал», набрав 21 очко, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Эта победа стала для лондонского клуба седьмой подряд в матчах АПЛ. «Лестер» остался на 11-й позиции, имея в своём активе 12 очков.