Франция в волевом стиле одолела Германию

Французы сумели переломить ход игры
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На 14-й минуте главный арбитр встречи Милорад Мажич назначил пенальти в ворота Уго Льориса, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Тони Кроос.
Однако дублем в составе французов отметился нападающий Антуан Гризманн, в том числе реализовав 11-метровый на 80-й минуте.
Сборная Франции имеет в активе семь очков и лидирует в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Немецкая команда, набрав одно очко, занимает третью строчку, а Нидерланды (3) идут вторыми.
Лига наций. Лига А. Группа 1
Франция — Германия — 2:1 (0:1)
Голы: Кроос, 14 — с пенальти (0:1). Гризманн, 62 (1:1). Гризманн, 80 — с пенальти (2:1)Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандез, Мбаппе (Дембеле, 86), Канте (Н`Зонзи, 90+4), Погба, Гризманн (Ндомбеле, 90+1), Матюиди, ЖируГермания: Нойер, Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс, Шульц, Керер, Киммих, Кроос, Сане (Дракслер, 75), Гнабри (Мюллер, 88), ВернерПредупреждение: Гинтер, 29