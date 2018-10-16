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    Франция в волевом стиле одолела Германию

    Лига наций Сборная Германии Футбол Германии Сборная Франции Футбол Франции
    Сборная Германии уступила Франции в матче группового турнира Лиги наций со счетом 1:2. Игра проходила в Сен-Дени.

    Французы сумели переломить ход игры
    Французы сумели переломить ход игры
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    На 14-й минуте главный арбитр встречи Милорад Мажич назначил пенальти в ворота Уго Льориса, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Тони Кроос.

    Однако дублем в составе французов отметился нападающий Антуан Гризманн, в том числе реализовав 11-метровый на 80-й минуте.

    Сборная Франции имеет в активе семь очков и лидирует в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Немецкая команда, набрав одно очко, занимает третью строчку, а Нидерланды (3) идут вторыми.

    Лига наций. Лига А. Группа 1
    Франция — Германия — 2:1 (0:1)
    Голы: Кроос, 14 — с пенальти (0:1). Гризманн, 62 (1:1). Гризманн, 80 — с пенальти (2:1)Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандез, Мбаппе (Дембеле, 86), Канте (Н`Зонзи, 90+4), Погба, Гризманн (Ндомбеле, 90+1), Матюиди, ЖируГермания: Нойер, Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс, Шульц, Керер, Киммих, Кроос, Сане (Дракслер, 75), Гнабри (Мюллер, 88), ВернерПредупреждение: Гинтер, 29
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