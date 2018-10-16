Франция в волевом стиле одолела Германию

Сборнаяуступилав матче группового турнира Лиги наций со счетом 1:2. Игра проходила в Сен-Дени.

Французы сумели переломить ход игры twitter.com/equipedefrance 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На 14-й минуте главный арбитр встречи Милорад Мажич назначил пенальти в ворота Уго Льориса, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Тони Кроос.

Однако дублем в составе французов отметился нападающий Антуан Гризманн, в том числе реализовав 11-метровый на 80-й минуте.

Сборная Франции имеет в активе семь очков и лидирует в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Немецкая команда, набрав одно очко, занимает третью строчку, а Нидерланды (3) идут вторыми.