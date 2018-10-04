«Спартак» — «Вильярреал»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стал известен стартовый составна домашний матч второго тура группового этапа Лиги Европы с

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Комбаров, Игнатов, Зобнин, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Мамин, Тимофеев, Ташаев, Попов, Самедов, Ханни.

«Вильярреал»: А. Фернандес, Бонера, Гаспар, Мори, Руис, Педраса, Чуквуэзе, Форнальс, Тригерос, Экамби, Сансоне.

Запасные: Асенхо, Лаюн, Касорла, Х. Коста, Альваро, Морено, Бакка.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Вильярреалу». Коэффициент на его победу — 2.50, на успех «Спартака» — 2.80, на ничью — 3.40. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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