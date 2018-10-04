«Спартак» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 4 октября 2018 года

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В четверг, 4 октября, «Спартак» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Вильярреал».

«Спартак»

Московский «Спартак» оказался в Лиге Европы, вылетев из Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде подопечные Массимо Карреры уступили ПАОКу (2:3 и 0:0).

В групповом этапе «красно-белые» стартовали неудачно, в гостях проиграв «Рапиду» (0:2). Один из мячей влетел в ворота от Артема Тимофеева, также точный удар у австрийской команды нанес Томас Мург.

В чемпионате России после девяти сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Москвичи не побеждали в национальном первенстве с 25 августа, а накануне и вовсе потерпели поражение от «Ростова» (0:1).

В лазарете «Спартака» находятся Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Педро Роша, Марко Петкович и Александр Селихов. Луис Адриано отбывает дисквалификацию.

«Вильярреал»

Футболисты «Вильярреала» напрямую попали в групповой этап Лиги Европы, не играя в квалификационных раундах.

В первом туре «желтая субмарина» на своем поле разошлась миром с «Рейнджерс» (2:2). Испанцы дважды вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

В Примере «Вильярреал» пока выступает нестабильно. Так, на минувших выходных он проиграл «Вальядолиду» (0:1), хотя перед этим победил «Атлетик» (3:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

У испанцев после травм восстанавливаются Бруно Сориано, Хави Фуэго и Сантьяго Касерес.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Спартака» — 2.80, победа «Вильярреала» — 2.50, ничья — 3.40.

Все прогнозы на Лигу Европы

В нынешнем сезоне «красно-белые» явно не блещут в еврокубках, где они до сих пор не провели ни одной яркой игры.

Более того, они даже столкнулись с трудностями в РПЛ, что может свидетельствовать о неких проблемах внутри коллектива, которые могли развиться после перевода в дубль Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

«Вильярреал» сложно назвать грандом, но ставка на «победу гостей с форой 0» за 1.80 нам кажется вполне надежной в нынешних условиях.

Альтернативой может стать ставка «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 2.00. Большого количества голов на «Открытие Арене» мы не ждем. 0