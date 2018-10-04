ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола Влашич — герой матчаМощный ЦСКА, аншлаг на «Лужниках» и не самый великий «Реал» Никола ВлашичЛЧ. ЦСКА выиграл у «Реала», «МанСити» одолел «Хоффенхайм», ничья «Лиона» и «Шахтера» Антонио КонтеТоп-5 самых интересных кандидатов на замену Моуринью в «МЮ»
  • 11:16
    • Овечкин: В хоккее мне осталось только выиграть Олимпиаду
  • 09:48
    • Модрич: Не планировали терять очки в Москве
  • 08:47
    • Бекао: «Реал» владел преимуществом невероятное количество времени
  • 08:27
    • Кейлор Навас: Нам не хватило везения
  • 08:15
    • Влашич: Не играл бы в футбол, если бы не верил в такие победы
  • 23:53
    • ЦСКА удержал победу над «Реалом» при 70 тысячах зрителей
  • 00:42
    • Акинфеев получил две желтые карточки за одну минуту
    Все новости спорта

    Близок ли «Спартак» к выходу из кризиса?

    «Спартак» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 4 октября 2018 года

    Лига Европы Спартак Футбол России Вильярреал Футбол Испании
    Прогноз на «Спартак» — «Вильярреал»
    Футболисты «Спартака»
    В четверг, 4 октября, «Спартак» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Вильярреал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спартак»

    Московский «Спартак» оказался в Лиге Европы, вылетев из Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде подопечные Массимо Карреры уступили ПАОКу (2:3 и 0:0).

    В групповом этапе «красно-белые» стартовали неудачно, в гостях проиграв «Рапиду» (0:2). Один из мячей влетел в ворота от Артема Тимофеева, также точный удар у австрийской команды нанес Томас Мург.

    В чемпионате России после девяти сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

    Москвичи не побеждали в национальном первенстве с 25 августа, а накануне и вовсе потерпели поражение от «Ростова» (0:1).

  • «Ростов» победил на классе: падение «Спартака» продолжается
  • Реакция спортивных СМИ на очередное фиаско красно-белых
  • 01/10/2018

    • В лазарете «Спартака» находятся Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Педро Роша, Марко Петкович и Александр Селихов. Луис Адриано отбывает дисквалификацию.

    «Вильярреал»

    Футболисты «Вильярреала» напрямую попали в групповой этап Лиги Европы, не играя в квалификационных раундах.

    В первом туре «желтая субмарина» на своем поле разошлась миром с «Рейнджерс» (2:2). Испанцы дважды вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

    В Примере «Вильярреал» пока выступает нестабильно. Так, на минувших выходных он проиграл «Вальядолиду» (0:1), хотя перед этим победил «Атлетик» (3:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    У испанцев после травм восстанавливаются Бруно Сориано, Хави Фуэго и Сантьяго Касерес.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Спартака» — 2.80, победа «Вильярреала» — 2.50, ничья — 3.40.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В нынешнем сезоне «красно-белые» явно не блещут в еврокубках, где они до сих пор не провели ни одной яркой игры.

    Более того, они даже столкнулись с трудностями в РПЛ, что может свидетельствовать о неких проблемах внутри коллектива, которые могли развиться после перевода в дубль Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

    «Вильярреал» сложно назвать грандом, но ставка на «победу гостей с форой 0» за 1.80 нам кажется вполне надежной в нынешних условиях.

    Альтернативой может стать ставка «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 2.00. Большого количества голов на «Открытие Арене» мы не ждем. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Шальке
  • Сегодня в 19:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пари Сен-Жермен — Црвена Звезда
  • Сегодня в 19:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Барселона
  • Сегодня в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Монако
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Галатасарай
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Атлетико — Брюгге
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСВ — Интер
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Олимпиакос
  • Завтра в 19:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурицио Сарри
  • Непобедимый «Челси»: претендует ли он на титул?
    • 15:13 30/09/2018     Жерар Пике допустил фатальную ошибку
  • Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемы
    • 15:05 27/09/2018     ЦСКА — «Оренбург»
  • «Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом»
    • 01:55 29/09/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Спартак» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В четверг, 4 октября, «Спартак» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 22:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» не справилась с «Атлетиком», безголевое мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании Вчера в 00:100
  • 00:01
    • «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» голов не забили
  • 23:52
    • «Лион» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Шахтером»
  • 23:51
    • «Бавария» и «Аякс» победителя не определили
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «Челси» упустил победу над «Ливерпулем», «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии Вчера в 00:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на фаворитов
  • 2.98
    •
  • 09:54
    • Габулов: Жалею, что не поехал в Бельгию лет пять назад
  • 09:31
    • Малкин: Нам нужен Кубок Стэнли обратно
  • 09:15
    • Моуринью: Это был неудачный вечер
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги 01/10/2018 в 21:380
  • 23:50
    • «Рома» разгромила «Викторию» в мате Лиги чемпионов
  • 08:57
    • Булыкин: Фарфан и Хеведес захотят показать «Шальке», что стали сильнее
  • 22:07
    • СКА забросил «Спартаку» шесть безответных шайб
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие