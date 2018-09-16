«Рома» упустила победу в матче с «Кьево»

«Рома» — «Кьево»
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«Рома» вела в счете после точных ударов Стефана Эль-Шаарави и Бриана Кристанте. Однако гости ответили голами Вальтера Бирсы и Мариуша Стемпиньски. Сравнять счет «Кьево» удалось на 83-й минуте.
После четырех матчей у «Ромы» — 5 очков, а «Кьево» — в «минусе», у команды -1 очко.
Серия А. 4-й тур
«Рома» — «Кьево» — 2:2 (2:0)
Голы: Эль-Шаарави, 10 (1:0). Кристанте, 30 (2:0). Бирса, 52 (2:1). Стемпиньски, 83 (2:2)«Рома»: Ольсен, Коларов, Манолас, Флоренци (Карсдорп, 69), Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Ло.Пеллегрини (Де Росси, 70), Джеко, Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер (Клюйверт, 81)«Кьево»: Соррентино, Россеттини, Томович, Барба, Бани, Бирса (Лерис, 81), Радованович, Оби (Хетемай, 46), Ригони (Депаоли, 87), Джаккерини, СтемпиньскиПредупреждения: Россеттини, 74. Де Росси, 78