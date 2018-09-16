«Рома» упустила победу в матче с «Кьево»

не сумела обыгратьв матче 4-го тура Серии А. Встреча в Риме завершилась вничью — 2:2.

«Рома» вела в счете после точных ударов Стефана Эль-Шаарави и Бриана Кристанте. Однако гости ответили голами Вальтера Бирсы и Мариуша Стемпиньски. Сравнять счет «Кьево» удалось на 83-й минуте.

После четырех матчей у «Ромы» — 5 очков, а «Кьево» — в «минусе», у команды -1 очко.