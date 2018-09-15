Геркус: В Европе «Локомотив» начнёт с чистого листа

Илья Геркус
fclm.ru
«Мы не смогли выиграть эту игру. Не смогли, хотя имели хорошие моменты и, казалось, были близки к победе.
Конечно, нам обидно. Но поддержка болельщиков и их вера делают нас сильнее, помогают быстрее найти себя, найти свою игру.
Спасибо вам, тем, кто приходит и бьёт рекорды посещаемости. Более 17 тысяч на "РЖД-Арене" в пятницу — это тот результат, который на сегодняшний день нас вдохновляет и радует.
Впереди Лига чемпионов. В Европе начнём с чистого листа. В ближайшие дни думаем о матче в Турции», — написал Геркус в своем инстаграмме. 0