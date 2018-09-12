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    Лидер «Реала» планирует зимой сменить клуб

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может в зимнее трансферное окно стать игроком миланского «Интера», сообщает Sport Mediaset.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    По информации источника, 33-летний хорват хочет сменить обстановку и получить возможность сыграть против нападающего Криштиану Роналду, который летом сменил «Реал» на «Ювентус».

    Трансферная стоимость Модрича оценивается в 25 миллионов евро. «Реал» приобрел игрока у «Тоттенхэма» в 2012 году за 30 млн евро.

    В минувшем сезоне Модрич в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов. Также он был капитаном сборной Хорватии, которая заняла второе место на ЧМ-2018. Модрич был признан лучшим игроком мундиаля, а недавно получил награду игроку года по версии УЕФА. 0

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