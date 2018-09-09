Сборная Франции победила Голландию в Лиге наций

одержала домашнюю победу над(2:1) в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА.

Фрагмент матча twitter.com/uefaeuro 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче на 14-й минуте открыли французы. Матюиди выполнил прострел от внутреннего угла штрафной, после чего мяч долго летал по штрафной и даже вылетел за её пределы.

Квинси Промес головой скинул мяч назад, его подхватил всё тот же Матюиди и в этот раз прострелил точно на Килиана Мбаппе, который в касание переправил его в пустой угол.

На 67-й минуте голландцы отыгрались. Райан Бабель получил прострельную передачу от Тете и ногой вколотил мяч в сетку мимо Ареолы.

Но на 75-й минуте Менди прошёл по левому флангу и выполнил хороший навес в штрафную. Ван Дейк упустил Оливье Жиру, который выскочил у него из-за спины и в небольшом прыжке ногой переправил мяч в правый угол ворот.

В других матчах 2-го тура Лиги наций сборная Кипра на своём поле победила Словению (2:1), команда Гибралтара в гостях уступила Лихтенштейну (0:2).