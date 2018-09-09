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    Сборная Франции победила Голландию в Лиге наций

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    Сборная Франции одержала домашнюю победу над командой Голландии (2:1) в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА.

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    Счет в матче на 14-й минуте открыли французы. Матюиди выполнил прострел от внутреннего угла штрафной, после чего мяч долго летал по штрафной и даже вылетел за её пределы.

    Квинси Промес головой скинул мяч назад, его подхватил всё тот же Матюиди и в этот раз прострелил точно на Килиана Мбаппе, который в касание переправил его в пустой угол.

    На 67-й минуте голландцы отыгрались. Райан Бабель получил прострельную передачу от Тете и ногой вколотил мяч в сетку мимо Ареолы.

    Но на 75-й минуте Менди прошёл по левому флангу и выполнил хороший навес в штрафную. Ван Дейк упустил Оливье Жиру, который выскочил у него из-за спины и в небольшом прыжке ногой переправил мяч в правый угол ворот.

    В других матчах 2-го тура Лиги наций сборная Кипра на своём поле победила Словению (2:1), команда Гибралтара в гостях уступила Лихтенштейну (0:2).

    Лига наций A. Группа 1
    Франция — Голландия — 2:1 (1:0)
    Голы: Мбаппе, 14 (1:0). Бабел, 67 (1:1). Жиру, 75 (2:1)Франция: Ареола, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез (Менди, 62), Мбаппе, Погба, Канте, Гризманн (Н`Зонзи, 81), Матюиди, Жиру (Дембеле, 89)Голландия: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Тете (Янмат, 82), Преппер, Ф.де Йонг, Вайналдум, Промес (Вормер, 76), Бабел (Л.де Йонг, 88), ДепайПредупреждения: Гризманн, 56. Павар, 80
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