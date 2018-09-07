Моура — лучший игрок АПЛ в августе, Грасия — лучший тренер

Полузащитник «Тоттенхэма»признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в августе, сообщает официальный сайт соревнований.

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В прошлом месяце 26-летний футболист забил три гола и помог своей команде поочередно обыграть «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед».

«Мне сложно описать свои эмоции. Я очень счастлив, потому что выиграть эту награду всегда непросто», — сказал бразилец.

В борьбе за награду Моура опередил Маркоса Алонсо, Садио Мане, Бенжамена Менди, Роберто Перейру, Вирджила ван Дайка и Нила Этериджа.

Лучшим тренером августа признан наставник «Уотфорда» Хави Грасия, ранее работавший в казанском «Рубине».

На старте нового сезона чемпионата Англии «Уотфорд» одержал четыре победы в четырех матчах — три в августе и одну в сентябре над «Тоттенхэмом». 0