Олег Гусев стал тренером

Бывший полузащитникбудет работать тренером в молодежной команде «бело-синих».

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Гусев вместе с Сергеем Шматоваленко, Сергеем Федоровым и Олегом Венглинским будет входить в штаб во главе с Юрием Морозом.

Гусев выступал за «Динамо» с 2003 по 2016 и с 2017 по 2018 год. За это время он сыграл 443 матча и забил 96 мячей во всех турнирах, пять раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал национальный Кубок и четыре — Суперкубок Украины.

В мае этого года Гусев провел свой последний матч за «Динамо», приняв участие в домашней победе команды над донецким «Шахтером» в чемпионате Украины. 0