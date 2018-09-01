Обляков не ожидает проблем с адаптацией в ЦСКА

Полузащитниквысказался о своем переходе из «Уфы» в ЦСКА.

«Я провел в "Уфе" два с небольшим года, все очень нравилось. Клуб, команда, тренерский штаб, административный штаб, руководство, массажисты, врачи — все было на уровне.

Остались только положительные эмоции. Хочу всех поблагодарить, болельщиков тоже.

Думаю, мне не очень сложно будет влиться в новый коллектив. Там тренер, который был здесь, с которым я работал, футболисты, с которыми я играл вместе за молодежную сборную. Думаю, с адаптацией проблем не будет», — приводит слова Облякова пресс-служба «Уфы». 0