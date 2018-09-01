Обляков не ожидает проблем с адаптацией в ЦСКА

Иван Обляков
ФК «Уфа»
«Я провел в "Уфе" два с небольшим года, все очень нравилось. Клуб, команда, тренерский штаб, административный штаб, руководство, массажисты, врачи — все было на уровне.
Остались только положительные эмоции. Хочу всех поблагодарить, болельщиков тоже.
Думаю, мне не очень сложно будет влиться в новый коллектив. Там тренер, который был здесь, с которым я работал, футболисты, с которыми я играл вместе за молодежную сборную. Думаю, с адаптацией проблем не будет», — приводит слова Облякова пресс-служба «Уфы». 0