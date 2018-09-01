АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Лестер», «Челси» победил «Борнмут», «МанСити» сыграет с «Ньюкаслом»

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1 и 2 сентября в Англии пройдут поединки 4-его тура национального чемпионата по футболу.

«Лестер Сити» — «Ливерпуль» 1:2

«Ливерпуль» обыграл «Лестер Сити» в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкер» в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Уже в первом тайме подопечные Юргена Клоппа забили дважды — на 10-й минуте отличился Садио Мане, а перед перерывом точным ударом головой отметился Роберто Фирмино.

Хозяева поля сумели сократить отставание, когда голкипер Алисон Бекер допустил ошибку, которая привела к голу Рашида Геззаля.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» (6) идет седьмым.

АПЛ. 4-й тур «Лестер» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:2) Голы: Мане, 10 (0:1). Фирмино, 45 (0:2). Геззаль, 63 (1:2)«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Ихеаначо, 61), Менди, Ндиди, Мэддисон (Амарти, 83), Геззаль, Грэй (Окадзаки, 76)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Александр-Арнолд (Матип, 89), Милнер, Вайналдум, Хендерсон (Кейта, 71), Роберту Фирмину, Салах (Шачири, 71), МанеПредупреждения: ван Дейк, 55. Геззаль, 61. Менди, 88. Милнер, 90+3. Ндиди, 90+5

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» 2:2

В параллельной встрече «Брайтон» и «Фулхэм» сыграли вничью — 2:2. Отметим, что «Брайтон» отыгрался со счета 0:2.

Календарь и таблица АПЛ

Голы за «Фулхэм» забили Андре Шюррле и Александар Митрович, за «Брайтон» дубль оформил Глен Мюррей.

АПЛ. 4-й тур «Брайтон & Хоув» — «Фулхэм» — 2:2 (0:1) Голы: Шюррле, 43 (0:1). Митрович, 62 (0:2). Маррей, 67 (1:2). Маррей, 84 — с пенальти (2:2)Нереализованный пенальти: Гросс, 26 (вратарь)«Брайтон & Хоув»: Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Биссума, 60), Преппер (Локадиа, 74), Стивенс, Марч, Кноккарт (Джаханбахш, 74), Маррей«Фулхэм»: Беттинелли, Одуа, Ле Маршан, Фосу-Менса, Моусон, Макдональд, Сери, Замбо (Йохансен, 74), Шюррле (Чемберс, 87), Митрович, Вьетто (Сессеньон, 74)Предупреждения: Стивенс, 45. Преппер, 52. Маррей, 59. Йохансен, 83. Митрович, 84. Ле Маршан, 90+5

«Челси» — «Борнмут» 2:0

Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Бонмутом» (4:0) в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт хозяевами в конце встречи — на 72-й минуте гол забил испанский нападающий Педро Родригес.

А на 85-й минуте бельгийский форвард Эден Азар удвоил преимущество лондонского клуба.

После этого матча «Борнмут» на 7-м месте — 6 очков, а «Челси» с 12 очками на второй строке, уступая «Ливерпулю» по дополнительным показателям.

АПЛ. 4-й тур «Челси» — «Борнмут» — 2:0 (0:0) Голы: Педро, 72 (1:0). Азар, 85 (2:0)«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Лофтус-Чик, 79), Жоржинью, Канте, Виллиан (Педро, 65), Азар, Мората (Жиру, 61)«Борнмут»: Бегович, Смит (Айб, 80), Аке, С.Кук, Фрэнсис, Рико, Гослинг, Лерма (Л.Кук, 88), Кинг (Муссе, 80), Фрэйзер, УилсонПредупреждения: Гослинг, 20. Алонсо, 33. Канте, 55. Лерма, 70

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» 0:2

В матче четвертого тура чемпионата Англии «Саутгемптон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч у победителей встречи на 47-й минуте забил Дэнни Ингс.

АПЛ. 4-й тур «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:0) Голы: Ингс, 47 (0:1). Хейбьерг, 90+2 (0:2)Нереализованный пенальти: Остин, 65 (вратарь)«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Келли, ван Анхолт, Шлупп (Майер, 76), Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Бентеке, Таунсенд (Куяте, 72), Айю (Серлот, 76)«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Вестергор, Худт, Хейбьерг, Лемина, Лонг (Остин, 62), Редмонд, Ингс (Ромеу, 78), Эль-Юнусси (Таргетт, 73)Предупреждения: Ван-Биссака, 64. Вестергор, 77

«Эвертон» — «Хаддерсфилд Таун» 1:1

В другом матче 4-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» — 1:1.

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На гол Филипа Биллинга в первом тайме «ириски» уже две минуты спустя ответили мячом Доминика Калверт-Льюина.

АПЛ. 4-й тур «Эвертон» — «Хаддерсфилд» — 1:1 (1:1) Голы: Биллинг, 34 (0:1). Калверт-Льюин, 36 (1:1)«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь (Бэйнс, 77), Зума, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон (Ньясс, 76), Дэйвис, Уолкотт (Лукман, 57), Дженк, Калверт-Льюин«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай (Дурм, 76), Муй, Биллинг, ван Ла Парра, Мунье (Депуатр, 90+2), Диакаби (Качунга, 60)Предупреждения: Биллинг, 4. Холгейт, 55. Дэйвис, 63. Хадергьонай, 73. Шнейдерлен, 86. Йергенсен, 89

«Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 0:1

В параллельной встрече 4-го тура АПЛ «Вест Хэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1). Единственный мяч уже в компенсированное время забил малийский нападающий «волков» Адама Траоре.

АПЛ. 4-й тур «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:1 (0:0) Гол: Траоре, 90+3«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Санчес, Уилшир (Обианг, 64), Арнаутович, Снодграсс (Ярмоленко, 46), Антонио (Эрнандес, 75), Фелипе Андерсон«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Винагре, 87), Элдер Кошта (Бонатини, 72), Жота (Траоре, 62)Предупреждения: Фредерикс, 24. Крессуэлл, 60. Беннетт, 79

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Кардифф Сити» — «Арсенал»

2 сентября, 15:30 мск

«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»

2 сентября, 18:00 мск

«Уотфорд» — «Тоттенхэм Хотспур»

2 сентября, 18:00 мск