Джеррард: Во время матча с «Уфой» давление зашкаливало

Главный тренер «Рейнджерс»после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против(1:1) отметил, что команда добилась отличного результата.

«Рейнджерс» по сумме двух матчей вышел в групповой турнир Лиги Европы.

Шотландская команда заканчивала матч вдевятером — в первом тайме за две желтые карточки был удален Альфредо Морелос, во втором — Джон Флэннаган.

«На данный момент все в порядке, но давление зашкаливало. Я все время следил за игрой. Это большое достижение для нас, все игроки выложились по полной и достигли этого успеха.

Все выложились по полной, сложная игра, Джон и Альфредо впоследствии извинятся перед командой за удаления.

Конечно, Морелос молодой игрок, он сделал ошибку, но и я их делал. Джон более опытен, но кто не совершает ошибки? Все.

Со стороны судьи в отношении Альфредо было принято жесткое решение, на европейском уровне судейство более жесткое, чем в национальном чемпионате.

Это огромное достижение для нас. Мы, как и многие играем для фанатов, это подарок для них, игру спасли наши полузащитники. Это большое достижение в моей недолгой карьере, определенно.

Атмосфера была великолепна, каждый раз, когда приезжаю, меня тепло встречают. Хотелось бы насладиться красотами, а не беспокоиться о счете.

Главная мечта в жизни? На данный момент сделать "Рейнджерс" успешной командой», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0