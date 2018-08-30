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    Джеррард: Во время матча с «Уфой» давление зашкаливало

    Рейнджерс Уфа Лига Европы Футбол России
    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Уфы» (1:1) отметил, что команда добилась отличного результата.

    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард
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    «Рейнджерс» по сумме двух матчей вышел в групповой турнир Лиги Европы.

    Шотландская команда заканчивала матч вдевятером — в первом тайме за две желтые карточки был удален Альфредо Морелос, во втором — Джон Флэннаган.

    «На данный момент все в порядке, но давление зашкаливало. Я все время следил за игрой. Это большое достижение для нас, все игроки выложились по полной и достигли этого успеха.

    Все выложились по полной, сложная игра, Джон и Альфредо впоследствии извинятся перед командой за удаления.

    Конечно, Морелос молодой игрок, он сделал ошибку, но и я их делал. Джон более опытен, но кто не совершает ошибки? Все.

    Со стороны судьи в отношении Альфредо было принято жесткое решение, на европейском уровне судейство более жесткое, чем в национальном чемпионате.

    Это огромное достижение для нас. Мы, как и многие играем для фанатов, это подарок для них, игру спасли наши полузащитники. Это большое достижение в моей недолгой карьере, определенно.

    Атмосфера была великолепна, каждый раз, когда приезжаю, меня тепло встречают. Хотелось бы насладиться красотами, а не беспокоиться о счете.

    Главная мечта в жизни? На данный момент сделать "Рейнджерс" успешной командой», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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