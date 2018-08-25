«Дижон» на выезде разгромил «Ниццу»

В матче третьего тура чемпионата Франциина своем поле уступила— 0:4.

В составе победителей дубль оформил Абдулайе Жюль Кейта (86-я и 93-я минуты), еще по разу отличились Наиф Агер (67-я минута) и Уссама Хаддади (83).

«Дижон» одержал третью победу кряду и с девятью очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Ницца» расположилась на 17-й строчке, имея в активе на восемь очков меньше.

В другом матче третьего тура чемпионата Франции «Амьен» на своем поле разгромил «Реймс» со счетом 4:1.

У победителей встречи дубль оформил Мусса Конате (67-я и 73-я минуты) и по разу отличились Эдди Гнаоре (22) и Саман Годдос (58), а у гостей единственный мяч на 84-й минуте забил Матье Кафаро.

Гости с 36-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил Ромен Метанир.

«Амьен» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице, а «Реймс» потерпел первое поражение и с шестью очками расположился на пятой строчке.

В других матчах 3-го тура «Сент-Этьен» в гостях сыграл вничью с «Монпелье» (0:0), «Тулуза» дома победила «Ним» (1:0), «Кан» на выезде не сумел обыграть «Нант» (1:1). 0