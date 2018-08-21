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    «Крылья Советов» усилились румынским полузащитником

    Крылья Советов Анжи РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    27-летний румынский полузащитник Паул Виорел Антон подписал контракт с «Крыльями Советов», передает пресс-служба клуба.

    Антон ранее выступал за «Анжи»
    Антон ранее выступал за «Анжи»
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    Соглашение рассчитано на три года. За волжскую команду он будет выступать под номером 28.

    В прошлом хавбек выступал за румынские клубы, а также испанский «Хетафе». В последнее время Антон представлял «Анжи» и стал автором первого забитого мяча в новом сезоне РПЛ.

    Паул стал девятым новичком «Крыльев». Ранее состав самарцев пополнили вратари Михаил Опарин и Сергей Рыжиков, защитники Никита Чичерин, Мирал Самарджич и Владимир Полуяхтов, полузащитник Павел Яковлев и форварды Максим Канунников и Рамиль Шейдаев. 0

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