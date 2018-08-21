«Крылья Советов» усилились румынским полузащитником

27-летний румынский полузащитникподписал контракт с передает пресс-служба клуба.

Антон ранее выступал за «Анжи» kc-camapa.ru 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Соглашение рассчитано на три года. За волжскую команду он будет выступать под номером 28.

В прошлом хавбек выступал за румынские клубы, а также испанский «Хетафе». В последнее время Антон представлял «Анжи» и стал автором первого забитого мяча в новом сезоне РПЛ.

Паул стал девятым новичком «Крыльев». Ранее состав самарцев пополнили вратари Михаил Опарин и Сергей Рыжиков, защитники Никита Чичерин, Мирал Самарджич и Владимир Полуяхтов, полузащитник Павел Яковлев и форварды Максим Канунников и Рамиль Шейдаев. 0