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    Муса хотел остаться в Англии

    Лестер Сити Футбол Англии Трансферы
    Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса заявил, что не хотел уходить из «Лестера» в «Аль-Наср».

    Ахмед Муса
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    «Я хотел остаться в Англии, потому что годами мечтал играть там, но что можно сделать, если тебе говорят, что предложение о твоем трансфере было принято? Мне пришлось перейти туда, где мне будут рады.

    Многие говорили, что я уехал ради денег, но никто не подумал, что "Лестер" тоже продал меня ради денег. Трансферы происходят, только если обе стороны дают свое согласие, и так было в моем случае», — цитирует Мусу Leadership.ng.

    Напомним, «Лестер» получил за Мусу 19 миллионов евро. Эта сумма может вырасти до 39 миллионов за счет бонусов.

    Весеннюю часть прошлого сезона Муса провел в ЦСКА. 0

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