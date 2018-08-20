Муса хотел остаться в Англии

Экс-форвардзаявил, что не хотел уходить из

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«Я хотел остаться в Англии, потому что годами мечтал играть там, но что можно сделать, если тебе говорят, что предложение о твоем трансфере было принято? Мне пришлось перейти туда, где мне будут рады.

Многие говорили, что я уехал ради денег, но никто не подумал, что "Лестер" тоже продал меня ради денег. Трансферы происходят, только если обе стороны дают свое согласие, и так было в моем случае», — цитирует Мусу Leadership.ng.

Напомним, «Лестер» получил за Мусу 19 миллионов евро. Эта сумма может вырасти до 39 миллионов за счет бонусов.

Весеннюю часть прошлого сезона Муса провел в ЦСКА. 0