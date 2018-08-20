Газизов: «Динамо» сегодня было интереснее, вскрыло нас

Генеральный директор «Уфы»после поражения от(0:3) отметил, что во вторник команда должна получить визы на игру Лиги Европы с

«Насколько команда уже привыкла играть в таком графике? Мы к этому стремились и сегодня приобретаем необходимый опыт, который нам нужен.

Я сегодня все равно доволен своими ребятами, они молодцы, пытались что-то сделать. Да, не получилось. "Динамо" сегодня было интереснее, вскрыло нас. Их победа абсолютно залуженная.

Завтра мы уже будем готовиться к матчу с "Рейнджерс". Если завтра получим визы, а мы должны их получить, то 22-го вылетаем в Глазго, а 23-го сыграем. 26-го уже матч с "Зенитом". Так что времени грустить о сегодняшней игре не будет.

Я давал интервью и сказал, что около пяти дней визу получают в обычном режиме. Мы идем по ускоренному пути. Это занимает при подаче сутки.

РФС, РПЛ и УЕФА помогли нам в этой ситуации и "Рейнджерс" быстро выслали нам необходимые документы, поэтому для нас проблем нет.

Мы спокойно в определенном режиме подали документы. Просто надо смотреть правильный период», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0