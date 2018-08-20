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    Газизов: «Динамо» сегодня было интереснее, вскрыло нас

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после поражения от «Динамо» (0:3) отметил, что во вторник команда должна получить визы на игру Лиги Европы с «Рейнджерс».

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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    «Насколько команда уже привыкла играть в таком графике? Мы к этому стремились и сегодня приобретаем необходимый опыт, который нам нужен.

    Я сегодня все равно доволен своими ребятами, они молодцы, пытались что-то сделать. Да, не получилось. "Динамо" сегодня было интереснее, вскрыло нас. Их победа абсолютно залуженная.

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    • Завтра мы уже будем готовиться к матчу с "Рейнджерс". Если завтра получим визы, а мы должны их получить, то 22-го вылетаем в Глазго, а 23-го сыграем. 26-го уже матч с "Зенитом". Так что времени грустить о сегодняшней игре не будет.

    Я давал интервью и сказал, что около пяти дней визу получают в обычном режиме. Мы идем по ускоренному пути. Это занимает при подаче сутки.

    РФС, РПЛ и УЕФА помогли нам в этой ситуации и "Рейнджерс" быстро выслали нам необходимые документы, поэтому для нас проблем нет.

    Мы спокойно в определенном режиме подали документы. Просто надо смотреть правильный период», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0

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