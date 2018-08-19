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    Галиулин: В «Тосно» гробовая тишина, будто нам никто ничего не должен

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    Полузащитник «Тамбова» Вагиз Галиулин рассказал о ситуации с долгами «Тосно», за который выступал с 2016 по 2018 год.

    Вагиз Галиулин
    Вагиз Галиулин
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    «Подвижек никаких нет. Гробовая тишина, как будто никто никому ничего не должен. Вроде бы и юристы работают, и в прокуратуру писали, и в следственный комитет.

    Все они говорят, что мы 100 процентов получим деньги, но никакого толка нет — тишина. Из руководства никто не звонит.

    Неделю назад мы связались с генеральным директором — Вячеславом Матюшенко. Он тоже не знает, откуда денег взять и что сделать.

    Обидно, ведь столько работали на этот клуб, выиграли Кубок России…Не забуду момент, как губернатор выбегал, обнимал нас.

    Когда "Спартак" по пенальти обыграли, он к нам приходил, говорил: "Вы — мой клуб, всё для вас сделаем, никогда не бросим". Зачем так обманывать? У нас ведь дети и семьи.

    Мы хотели вести диалог, но его нет. Игроки ведь тоже не звери, можно к общему мнению прийти: на части поделить эти деньги. Мы же не просим всё и сразу, да и речь не о космических суммах.

    Наши юристы работают, пока держимся. Надеемся, что всё отдадут», — сказал Галиулин изданию «Чемпионат». 0

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