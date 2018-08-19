Галиулин: В «Тосно» гробовая тишина, будто нам никто ничего не должен

«Подвижек никаких нет. Гробовая тишина, как будто никто никому ничего не должен. Вроде бы и юристы работают, и в прокуратуру писали, и в следственный комитет.
Все они говорят, что мы 100 процентов получим деньги, но никакого толка нет — тишина. Из руководства никто не звонит.
Неделю назад мы связались с генеральным директором — Вячеславом Матюшенко. Он тоже не знает, откуда денег взять и что сделать.
Обидно, ведь столько работали на этот клуб, выиграли Кубок России…Не забуду момент, как губернатор выбегал, обнимал нас.
Когда "Спартак" по пенальти обыграли, он к нам приходил, говорил: "Вы — мой клуб, всё для вас сделаем, никогда не бросим". Зачем так обманывать? У нас ведь дети и семьи.
Мы хотели вести диалог, но его нет. Игроки ведь тоже не звери, можно к общему мнению прийти: на части поделить эти деньги. Мы же не просим всё и сразу, да и речь не о космических суммах.
Наши юристы работают, пока держимся. Надеемся, что всё отдадут», — сказал Галиулин изданию «Чемпионат». 0