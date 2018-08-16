Гризманн не считает ошибочным свое решение остаться в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико»прокомментировал победу над «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА (4:2 д.в.).

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«Я остался в команде, поскольку у нашего проекта амбициозные цели. Я верю в этот клуб и в Диего Симеоне. Думаю, что я не ошибся.

Мы отдали много сил, и те, кто вышел на замену, сыграли важную роль», — приводит слова Гризманна пресс-служба УЕФА.

По окончании прошлого сезона «Барселона» была готова активировать опцию выкупа Гризманна за 100 миллионов евро, однако французский футболист принял решение отклонить предложение «сине-гранатовых» и продлил контракт с «Атлетико». 0