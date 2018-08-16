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    «Атлетико» победил «Реал» и завоевал Суперкубок УЕФА

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    Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Реалом» (4:2 д.в.) в матче за Суперкубок УЕФА.

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    Нападающий «матрасников» Диего Коста стал автором самого быстрого гола в истории турнира, забив гол на 49-й секунде встречи.

    Испанец принял заброс у правого края чужой штрафной, продавил Серхио Рамоса, головой протолкнул мяч, а затем с острейшего угла пробил в дальний угол над головой Кейлора Наваса. Мяч с рикошетом от ближней штанги попал в цель.

    Отыгрался «Реал» на 27-й минуте. Гарет Бэйл с фланга подал с правой ноги на дальний угол вратарской, а оттуда Карим Бензема головой пробил, не оставив шансов вратарю.

    На 62-й минуте в ворота «Атлетико» был назначен пенальти — после подачи с угла поля Хуанфран сыграл рукой в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

    Отыгрались «матрасники» на 79-й минуте. Хуанфран доставил мяч в чужую штрафную, Корреа уже от лицевой линии сделал передачу во вратарскую, где Диего Косте никто не помешал сделать дубль.

    В основное время счет не изменился и матч перешел в экстра-таймы, где, на 98-й минуте защитник «Реала» Варан завозился с мячом у своей штрафной, последовал перехват, Парти подал удобно на ногу Сауля, который шикарно слёту пробил под перекладину.

    Победную точку на 104-й минуте поставил Коке. Коста продавил защитника, затащил мяч в штрафную, далее сыграл на Витоло, тот в касание чуть правее отпасовал на Коке, удар последнего стал голевым.

    «Атлетико» в третий раз в истории стал победителем Суперкубка УЕФА. Ранее «матрасники» выигрывали этот турнир в 2010 и 2012 годах. В первом случае был обыгран «Интер» (2:0), во втором — «Челси» (4:1).

    «Реал», в свою очередь, проиграл в матче за этот трофей под эгидой УЕФА впервые с 2000 года, когда уступил «Галатасараю» (1:2 д.в.).

    «Реал» принимал участие в этой игре в качестве победителя Лиги чемпионов, а «Атлетико» — Лиги Европы.

    Суперкубок УЕФА
    «Реал» — «Атлетико» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Диегу Коста, 1 (0:1). Бензема, 27 (1:1). Серхио Рамос, 63 — с пенальти (2:1). Диегу Коста, 79 (2:2). Сауль, 98 (2:3). Коке, 104 (2:4)«Реал»: Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Каземиру (Себальос, 76), Кроос (Майораль, 102), Иско (Васкес, 83), Бэйл, Бензема, Асенсио (Модрич, 57)«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандез, Сауль, Коке, Эрнандес (Витоло, 71), Лемар (Партей, 90+1), Гризманн (Корреа, 57), Диегу Коста (Хименес, 109)Предупреждения: Асенсио, 35. Марселу, 54. Корреа, 60. Диегу Коста, 62. Себальос, 90+1. Модрич, 101. Витоло, 105+3. Серхио Рамос, 112
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