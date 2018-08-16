«Атлетико» победил «Реал» и завоевал Суперкубок УЕФА

Мадридскийодержал победу над(4:2 д.в.) в матче за Суперкубок УЕФА.

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Нападающий «матрасников» Диего Коста стал автором самого быстрого гола в истории турнира, забив гол на 49-й секунде встречи.

Испанец принял заброс у правого края чужой штрафной, продавил Серхио Рамоса, головой протолкнул мяч, а затем с острейшего угла пробил в дальний угол над головой Кейлора Наваса. Мяч с рикошетом от ближней штанги попал в цель.

Отыгрался «Реал» на 27-й минуте. Гарет Бэйл с фланга подал с правой ноги на дальний угол вратарской, а оттуда Карим Бензема головой пробил, не оставив шансов вратарю.

На 62-й минуте в ворота «Атлетико» был назначен пенальти — после подачи с угла поля Хуанфран сыграл рукой в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

Отыгрались «матрасники» на 79-й минуте. Хуанфран доставил мяч в чужую штрафную, Корреа уже от лицевой линии сделал передачу во вратарскую, где Диего Косте никто не помешал сделать дубль.

В основное время счет не изменился и матч перешел в экстра-таймы, где, на 98-й минуте защитник «Реала» Варан завозился с мячом у своей штрафной, последовал перехват, Парти подал удобно на ногу Сауля, который шикарно слёту пробил под перекладину.

Победную точку на 104-й минуте поставил Коке. Коста продавил защитника, затащил мяч в штрафную, далее сыграл на Витоло, тот в касание чуть правее отпасовал на Коке, удар последнего стал голевым.

«Атлетико» в третий раз в истории стал победителем Суперкубка УЕФА. Ранее «матрасники» выигрывали этот турнир в 2010 и 2012 годах. В первом случае был обыгран «Интер» (2:0), во втором — «Челси» (4:1).

«Реал», в свою очередь, проиграл в матче за этот трофей под эгидой УЕФА впервые с 2000 года, когда уступил «Галатасараю» (1:2 д.в.).

«Реал» принимал участие в этой игре в качестве победителя Лиги чемпионов, а «Атлетико» — Лиги Европы.