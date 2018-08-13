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    Ещенко: В матче с ПАОК надо исправить ошибки и играть в свой футбол

    Спартак Анжи РПЛ Футбол России Лига чемпионов ПАОК Календарь РФПЛ
    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему пропустил матч чемпионата России с «Анжи» и выразил уверенность, что в ответном матче Лиги чемпионов с ПАОК красно-белые должны побеждать на домашней арене.

    Андрей Ещенко
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    Напомним, в первом матче, который прошел в Салониках, «Спартак» проиграл греческому клубу со счетом 2:3, хотя вел по ходу встречи со счетом 2:0.

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    • «Состояние у меня нормальное. Просто тренерский штаб предоставил мне паузу, чтобы к ПАОКу все подошли в оптимальных кондициях.

    А Рассказов, считаю, сыграл хорошо в матче с "Анжи" на моей позиции. Мы его поддерживали. Еще и выиграли. Так что все довольны!

    Что касается произошедшего в Салониках — подобное в футболе случается. По идее, мы, наоборот, должны были добивать соперника, но ПАОК быстро забил два мяча, играл на эмоциях и при поддержке болельщиков, которые гнали вперед.

    Теперь наше дело — исправить ошибки, играть в свой футбол. И тогда все будет отлично. Мы должны выигрывать. Ведь мы "Спартак"!», — приводи слова игрока клубная пресс-служба. 0

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