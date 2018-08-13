Ещенко: В матче с ПАОК надо исправить ошибки и играть в свой футбол

Защитник «Спартака»рассказал, почему пропустил матч чемпионата России с «Анжи» и выразил уверенность, что в ответном матче Лиги чемпионов с ПАОК красно-белые должны побеждать на домашней арене.

Напомним, в первом матче, который прошел в Салониках, «Спартак» проиграл греческому клубу со счетом 2:3, хотя вел по ходу встречи со счетом 2:0.

«Состояние у меня нормальное. Просто тренерский штаб предоставил мне паузу, чтобы к ПАОКу все подошли в оптимальных кондициях.

А Рассказов, считаю, сыграл хорошо в матче с "Анжи" на моей позиции. Мы его поддерживали. Еще и выиграли. Так что все довольны!

Что касается произошедшего в Салониках — подобное в футболе случается. По идее, мы, наоборот, должны были добивать соперника, но ПАОК быстро забил два мяча, играл на эмоциях и при поддержке болельщиков, которые гнали вперед.

Теперь наше дело — исправить ошибки, играть в свой футбол. И тогда все будет отлично. Мы должны выигрывать. Ведь мы "Спартак"!», — приводи слова игрока клубная пресс-служба. 0