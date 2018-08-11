«Спартак» в большинстве дожал «Анжи»

В третьем туре Российской Премьер-лигипринимал

Матч завершился минимальной победой москвичей — 1:0.

В первом тайме «Спартак» владел преимуществом, однако создать стопроцентных моментов не сумел. Хороший шанс был у «красно-белых» в конце первой половины игры, но Квинси Промес пробил со штрафного с семнадцати метров выше ворот.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — на 49-й минуте прямую красную карточку получил Андрес Понсе, который прямой ногой прыгнул в ноги Денису Глушакову.

На 68-й минуте «Анжи» остался вдевятером. Дмитрий Белоруков сбил Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку.

Через две минуты «красно-белые» вышли вперед. «Спартак» разыграл угловой, Промес подал в штрафную, а Зе Луиш точно пробил головой. Этот гол так и остался единственным в матче.

Таким образом, «Спартак» набрал 7 очков после трех туров, у «Анжи» осталось 3 очка.