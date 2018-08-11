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    «Спартак» в большинстве дожал «Анжи»

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    В третьем туре Российской Премьер-лиги «Спартак» принимал «Анжи».

    Зе Луиш
    Зе Луиш
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    Матч завершился минимальной победой москвичей — 1:0.

    В первом тайме «Спартак» владел преимуществом, однако создать стопроцентных моментов не сумел. Хороший шанс был у «красно-белых» в конце первой половины игры, но Квинси Промес пробил со штрафного с семнадцати метров выше ворот.

    В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — на 49-й минуте прямую красную карточку получил Андрес Понсе, который прямой ногой прыгнул в ноги Денису Глушакову.

    На 68-й минуте «Анжи» остался вдевятером. Дмитрий Белоруков сбил Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку.

    Через две минуты «красно-белые» вышли вперед. «Спартак» разыграл угловой, Промес подал в штрафную, а Зе Луиш точно пробил головой. Этот гол так и остался единственным в матче.

    Таким образом, «Спартак» набрал 7 очков после трех туров, у «Анжи» осталось 3 очка.

    Российская Премьер-лига. 3-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (0:0)
    Гол: Зе Луиш, 70«Спартак»: Максименко, Рассказов (Самедов, 56), Жиго, Джикия, Комбаров, Ташаев, Зобнин, Глушаков, Ханни (Луиз Адриану, 65), Промес, Зе Луиш (Попов, 75)«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гапон, Кацаев (Удалый, 72), Рабиу, Чайковский (Ондуа, 84), Гиголаев (Маркелов, 74), ПонсеПредупреждения: Рабиу, 25. Белоруков, 45+2. Чайковский, 53. Гапон, 90+2Удаления: Понсе, 49. Белоруков, 68
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