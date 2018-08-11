Каррера: 50 минут матча мы провели в штрафной «Анжи»

Главный тренерпрокомментировал минимальную победу надв третьем туре РПЛ.

«Если бы не удаление, "Спартак" потерял бы очки? Нет. Да и красные карточки соперникам давали только потому, что они опаздывали к эпизодам. Из 90 минут примерно 50 мы провели в штрафной "Анжи". И все 90 минут мы провели на половине поля соперника.

Любой команде сложно забивать противнику, который стоит в своей штрафной и просто выносит мяч. Они даже не контратаковали, а мы действовали организованно. Мы сделали все для победы: создавали моменты, наносили удары. Бывают матчи, когда нет моментов, но ты забиваешь три мяча, а бывает, не можешь, имея много шансов», — сказал Каррера, передает «Чемпионат».

«Сложно играть против команды, которая играет вдевятером у своей штрафной. Если команда пропускает, то она ускоряется, чтобы забить. Их счет, видимо, устраивает. Даже когда мы выиграли чемпионат, нам было сложно в таких играх. В нескольких матчах мы забивали на последних минутах. Попробуй забить командам, которые играют так. Это сложно», — добавил итальянский специалист.

«Что с Кутеповым? У Кутепова в день матча с ПАОКом был дискомфорт в паховой области, мы лечим его», — также отметил Каррера. 0