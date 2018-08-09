ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кепа АррисабалагаКепа Аррисабалага в «Челси». Все, что нужно знать об испанце
  • 13:18
    • «Локомотив» объявил о переходе Смолова
  • 18:49
    • «Уфа» переиграла люксембуржцев в первом матче отбора ЛЕ
  • 18:34
    • Калинич — игрок «Атлетико»
  • 17:47
    • «Уфа» минимально обыгрывает «Прогрес» после первого тайма
  • 17:21
    • Россияне Бондарь и Минибаев завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки
    Все новости спорта

    «Уфа» переиграла люксембуржцев в первом матче отбора ЛЕ

    Лига Европы Уфа
    «Уфа» победила люксембургский «Прогрес» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

    Футболисты «Уфы»
    Футболисты «Уфы»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник», закончилась со счетом 2:1 (1:0).

    Автором первого мяча стал нападающий «Уфы» Сильвест Игбун, отличившийся на 38-й минуте. В середине второго тайма полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество российской команды. Единственный гол в составе «Прогреса» забил форвард Александр Карапетян на 80-й минуте.

    Ответная игра между российским и люксембургским клубами пройдет в следующий четверг, 16 августа на арене «Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже», вместимость которой составляет 1800 человек.

    Победитель этой пары в следующем раунде турнира сыграет с победителем противостояния «Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения).

    Лига Европ. 3-й отборочный раунд. Первый матч
    «Уфа» (Россия) — «Прогрес» (Люксембург) — 2:1 (1:0).
    Голы: Игбун, 38 (1:0). Обляков, 63 (2:0). Карапетян, 80 (2:1)«Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Тумасян, Живоглядов, Обляков (Фатаи, 83), Салатич, Йокич, Ванек (Засеев, 56), Карп, Игбун«Прогрес»: Флаусс, Карайер (Ромеу Торреш, 79), Халль, Да Граса, Маркес (Ферино, 66), Франсуаз (Бастос, 71), Тилль, Муч, Гоброн, Карапетян, де АльмейдаПредупреждения: Халль (23), Салатич (45), Муч (58), Гоброн (72), Да Граса (87)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Греческий ад. «Спартак» не выстоял, но сохранил шансы
  • 00:51
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Минск — «Зенит»
  • 1,92
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Решит ли «Зенит» все вопросы в Минске?
  • «Динамо» Минск — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1,92
    •
  • Кто сделает шаг навстречу «Зениту»?
  • «Хиберниан» — «Мольде». Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Динамовцы попытаются зацепиться за первую победу в сезоне
  • «Урал» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2,14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол Рэшфорд, Агуэро и другие. Рейтинг всех «десяток» АПЛРассказываем, кто в новом сезоне АПЛ будет носить футболку c культовым номером Вчера в 18:080
  • 14:04
    • ЦСКА подписал контракт с олимпийским чемпионом
  • 18:17
    • «Урал» взял в аренду форварда «Зенита»
  • 17:37
    • Смолова лишили водительских прав после ДТП
    Новая форма «Вулверхемптона» Футбол Модники, на старт: топ-5 лучших форм перед стартом евросезонаНеевропейский клуб выиграл европейский топ Вчера в 17:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Уфа» остановить «Прогресс»?
  • 4,37
    •
  • 18:04
    • «Вулверхэмптон» арендовал хавбека сборной Бельгии
  • 16:20
    • Объявлены составы на матч «Уфа» — «Прогрес»
  • 14:52
    • Бейл: Работать с новым тренером всегда сложно
    Эден Азар Футбол Предсезонные итоги. В «Челси» осознали важность Азара«Синие» этим летом пережили довольно странную предсезонную кампанию, нарушенную чемпионатом мира и новой тренерской драмой Вчера в 11:580
  • 12:32
    • Денис Лебедев вернется на ринг 7 сентября
  • 12:17
    • Геркус намекнул на переход Смолова в «Локомотив»
  • 10:36
    • Промес отреагировал на критику фанатов «Спартака»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие