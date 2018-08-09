«Уфа» переиграла люксембуржцев в первом матче отбора ЛЕ

Футболисты «Уфы»
ФК «Уфа»
Встреча, которая прошла в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник», закончилась со счетом 2:1 (1:0).
Автором первого мяча стал нападающий «Уфы» Сильвест Игбун, отличившийся на 38-й минуте. В середине второго тайма полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество российской команды. Единственный гол в составе «Прогреса» забил форвард Александр Карапетян на 80-й минуте.
Ответная игра между российским и люксембургским клубами пройдет в следующий четверг, 16 августа на арене «Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже», вместимость которой составляет 1800 человек.
Победитель этой пары в следующем раунде турнира сыграет с победителем противостояния «Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения).
Лига Европ. 3-й отборочный раунд. Первый матч
«Уфа» (Россия) — «Прогрес» (Люксембург) — 2:1 (1:0).
Голы: Игбун, 38 (1:0). Обляков, 63 (2:0). Карапетян, 80 (2:1)«Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Тумасян, Живоглядов, Обляков (Фатаи, 83), Салатич, Йокич, Ванек (Засеев, 56), Карп, Игбун«Прогрес»: Флаусс, Карайер (Ромеу Торреш, 79), Халль, Да Граса, Маркес (Ферино, 66), Франсуаз (Бастос, 71), Тилль, Муч, Гоброн, Карапетян, де АльмейдаПредупреждения: Халль (23), Салатич (45), Муч (58), Гоброн (72), Да Граса (87)