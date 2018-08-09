«Уфа» переиграла люксембуржцев в первом матче отбора ЛЕ

победила люксембургскийв первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник», закончилась со счетом 2:1 (1:0).

Автором первого мяча стал нападающий «Уфы» Сильвест Игбун, отличившийся на 38-й минуте. В середине второго тайма полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество российской команды. Единственный гол в составе «Прогреса» забил форвард Александр Карапетян на 80-й минуте.

Ответная игра между российским и люксембургским клубами пройдет в следующий четверг, 16 августа на арене «Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже», вместимость которой составляет 1800 человек.

Победитель этой пары в следующем раунде турнира сыграет с победителем противостояния «Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения).