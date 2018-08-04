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    Кононов подтвердил заинтересованность в Джорджевиче

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) во втором туре чемпионата России, а также заявил, что хотел бы видеть в команде форварда «сине-бело-голубых» Луку Джорджевича.

    Олег Кононов
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    «Мы в большей степени проводили игру в обороне. Предполагали, что "Зенит" своими действиями в атаке и в прессинге заставит нас обороняться. В целом, ребята соблюдали структуру, но нам не хватало точности передач и открываний для того, чтобы выходить в атаку и доводить дело до удара.

    По сути была только одна хорошая атака, когда Бакаев во втором тайме бил по воротам. Все равно хочу сказать хорошие слова в адрес своих футболистов, будем совершенствовать свою игру.

    В эпизоде с голом наш игрок нарушил правила, хотя, я думаю, там не надо было фолить. Но это ошибка линии защиты и, конечно, вратаря. Возможно, это системная ошибка. Нам было сложно играть в те минуты, когда "Зенит" создавал моменты.

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    • Мы понимаем, что у нас нет центрального нападающего. В концовке впереди провели два полузащитника — Ткачев и Горбатенко. Но селекционная служба работает. Есть один футболист, который, скорее всего, будет у нас через день. Клуб сам объявит.

    Да, мы заинтересованы в Луке Джорджевиче. Но всему свое время, и вы узнаете в ближайшее время», — приводит слова Кононова «Спорт-Экспресс». 0

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