Геркус: Хеведес — редкий для сегодняшнего времени футболист

Генеральный директорпрокомментировал переход немецкого защитника

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«Наличие таких величин в составе априори делает наш клуб сильнее. Бенедикт Хеведес — редкий для сегодняшнего времени футболист, который с 13 до 29 лет был верен одному клубу (»Шальке«). Транзитом через "Ювентус" Бенедикт перебрался к нам, в "Локомотив", и подписал контракт сроком на три года. Когда прошлым летом я наблюдал за переездом Бенедикта из Гельзенкирхена в Турин, мне запомнилась одна фраза, которой итальянский специалист охарактеризовал стиль игры Хеведеса: он сочетает в себе самоотверженность Кьеллини с универсальностью Барцальи.

Это определение совпало и с моим внутренним ощущением от игры Бенедикта. Важнейшим для нас является и тот факт, что тренерский штаб может использовать Хеведеса в равной степени успешно на любой позиции в обороне и при любой схеме — он универсал. В 2009 году Хеведес стал чемпионом Европы, будучи капитаном молодежной сборной Германии. В 2014 году Хёведес стал чемпионом мира, проведя на поле "от" и "до" все семь матчей немцев в Бразилии. С сегодняшнего дня Хеведес становится футболистом "Локомотива", за что хочется выразить благодарность нашему спортивному директору Эрику Штоффельсхаусу! Бенедикт привык побеждать. Предоставим ему такую возможность и в "Локо", — написал Геркус в Instagram. 0